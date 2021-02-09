Россиян призвали заводить аккаунты в соцсетях не под своим именем

Москва, 9 февраля. Мошенники с помощью личных данных могут написать друзьям и родным, вымогая деньги, либо шантажируя, найдя ненужную информацию.

Злоумышленники легко могут воспользоваться личными данными, чтобы начать шантажировать или вымогать деньги у знакомых и друзей жертвы. Об этом рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян агентству «Прайм».

«Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне — что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь», — отметил эксперт.

Некоторые люди, которые не скрывают ни имени, ни фамилии могут открыто демонстрировать свое благосостояние, не скрывая, что в данный момент, например, находятся на дорогом курорте. Это может послужить зеленым сигналом для воров, которые могут воспользоваться отсутствием человека и забраться к нему в дом.

Однако люди уже начинают понимать, что такая открытость может нанести существенный вред, поэтому заводят страницу в соцсетях не под своим именем. На Западе сейчас набирает популярность идея полного отказа от социальных сетей.

Ранее эксперты напомнили о защите данных во всемирный день безопасного интернета. Они советуют осознанно подходить к приватности и обеспечению безопасности в Сети. Множество алгоритмов следит за действиями пользователей в Интернете для дальнейшей рекламы. Рекомендуется устанавливать надежные пароли для сайтов госуслуг и банков, скачивать программы только с официальных источников и с осторожностью относится к всем звонкам якобы сотрудников банков и не рассказывать им про данные карт.