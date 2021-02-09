Эксперты призвали не ждать укрепления рубля при нефти дороже $60 за баррель

Москва, 9 февраля. Эксперты призвали не ждать особого роста курса рубля, даже если цена на нефть североморской марки Brent поднимется выше 60 долларов за баррель.

По словам специалистов, активно укрепляться национальной валюте мешают внешнеполитические риски и снижающаяся на фоне растущей инфляции привлекательность рублевых активов. Кроме того, на курсе рубля сказываются упавший объем российского экспорта и переход Минфина РФ от продажи к покупкам валюты.

Начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что за прошлый год в финансовой системе образовался очень большой объем рублевой наличности. Показатель вырос на 2,8 триллиона рублей, и это тоже давит на рубль, подчеркнул эксперт.

«Я не жду кардинального изменения ситуации. Нефть хоть и стоит сейчас 60 долларов за баррель Brent, но объем экспорта низок, и объем поступления валютной выручки тоже низок за счет того, что действует соглашение ОПЕК+ (о сокращении добычи) и общий объем поставок российской нефти на экспорт меньше, чем он был в прошлом году», — цитирует Сусина РИА Новости.

Ранее цена барреля нефти североморской марки Brent впервые с 7 января 2020 года превысила 60 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на техасскую нефтяную смесь WTI составила 57,53 доллара за баррель.