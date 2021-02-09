Twitter хочет ввести несколько платных функций

Сан-Франциско, 9 февраля. Администрация социальной сети Twitter на протяжении нескольких лет планировала ввести платные услуги. Однако окончательное решение откладывалось на неопределенный срок.

Сейчас рассматривается возможность ввести платный доступ к сервису Tweetdeck. Он позволяет пользователям просматривать несколько лент одновременно. Также администрация может просить оплату за отсутствие рекламы, загрузку более качественных видео, эксклюзивный контент или «отмену отправки» сообщения. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Twitter ранее пытался реализовать подобные идеи, однако внедрение нововведений постоянно откладывалось. Сейчас у социальной сети дела обстоят не лучшим образом. Акции компании подешевели после блокировок аккаунта экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Аккаунт МИД России в Крыму ранее официально признали в Twitter. Западная социальная сеть присвоила странице российского ведомства соответствующую синюю пометку. На этот факт обратили внимание интернет-пользователи.