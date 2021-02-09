Киев пообещал обеспечить всему населению доступ к вакцине от коронавируса

Киев, 9 февраля. Власти Украины до конца года обеспечат все население страны вакциной от коронавируса, заявил глава минздрава страны Максим Степанов.

Министр в эфире телеканала ICTV заявил, что власти намерены обеспечить доступ к вакцине для 100% населения. Минздрав Украины уже разработал дорожную карту, в которой определена логистика и все этапы вакцинации.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не собирается использовать российскую вакцину «Спутник V». Многие эксперты отмечают, что Киев не хочет использовать препарат по политическим причинам, сообщает RT.

Политолог Денис Батурин считает, что украинцы могут массово отправиться в Крым для получения российской прививки от коронавируса. Об этом информировало Федеральное агентство новостей.