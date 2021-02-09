Аналитики назвали самые востребованные у россиян товары к 14 февраля

Москва, 9 февраля. Самыми популярными у россиян покупками ко Дню святого Валентина стали игрушки и сладости. Их продажи выросли втрое за последние две недели, отмечают аналитики Wildberries.

Покупатели стали за несколько недель готовиться к празднику. Уже с 25 января 2021 года значительно выросли продажи валентинок в 30 раз в сравнении с первыми двумя неделями этого года. Фигурный шоколад стали покупать на 190 процентов чаще, а плиточный — на 85 процентов. Мягкие игрушки заказывают на 26 процентов больше, чем обычно, передает ТАСС.

«Интересно, что мужчинам в качестве подарков приобретают парфюмированную воду и духи, продажи которых в штуках увеличились на 57 процентов», — говорится в исследовании.

Женщины чаще всего выбирают в качестве подарков ювелирные ремни и запонки. Повышенный спрос в этом году аналитики зафиксировали на искусственные букеты из мыла. Их стали покупать на 119 процентов больше. Также популярными подарками к 14 февраля стали посуда и воздушные шары, особенно красного цвета. Товары для взрослых также начали покупать на 23 процента больше.

Опрос ранее показал, что каждый третий россиянин хотел бы перейти на частично удаленный формат работы. Полностью перейти на такой формат хотят лишь семь процентов опрошенных.

Власти Москвы ранее анонсировали свадьбы на необычных площадках столицы в День России. Молодоженам предложат заключить брак в усадьбах и особняках, передает RT.