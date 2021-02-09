Пелагея в полупрозрачной блузе произвела фурор на КВН

Москва, 9 февраля. Исполнительница стала членом судейского жюри юмористической программы КВН и позвала фанатов в личном блоге стать зрителями передачи.

Знаменитость опубликовала фото в социальных сетях, на которых позировала в необычном черном костюме: классических брюках прямого кроя и полупрозрачное рубашке, с принтом в виде мелких звезд. Гармоничное сочетания всех элементов, придало Пелагее изысканности и женственности.

Облегающий костюм подчеркнул сексуальные формы артистки. Собранные волосы и выпущенные у лба волосы, макияж с акцентом на губы завершили неотразимый образ женщины. После опубликованных снимков профиль Instagram исполнительницы заполнился комплиментами и восхищением фанатов.

«Нельзя быть такой красивой», «Женщина-вамп. Такая дерзкая и сексуальная», «Божественный наряд, он вам очень идет», — писала юзеры под постом артистки.

Ранее стало известно, что популярная певица, которая входит в постоянный состав жюри шоу «Голос» решила провести отпуск на Мальдивах. За солнечными ваннами и морским воздухом она поехала совместно с дочерью Таисией. Пелагея поделилась информацией о том, что больше всего восхитило и поразило певицу.