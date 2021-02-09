Асмус в мини-юбке показала своего нелающего друга

Москва, 9 февраля. Актриса Кристина Асмус показала свою любимую собаку и призналась, что иногда спит с ней вместе. Фото появилось в Instagram звезды.

На нескольких снимках Асмус запечатлена в дерзких ботфортах и черной мини-юбке рядом со своим псом. Семь лет назад актриса и ее тогда еще муж Гарик Харламов выбрали питомца породы басенджи. Особенность этой разновидности собак в том, что они совсем не лают, а общаются с помощью урчания.

«А уж как он всем нравится! На улице прям головы сворачивают, глядя на него. И все гости сразу хотят такого же, ну или нашего забрать», — поделилась актриса.

Кроме того, басенджи гипоаллергенны и не пахнут. Асмус призналась, что порой спит с псом, но он часто будит хозяйку, когда начинает громко умываться.

«Замечательная собака, под стать хозяйке», — восхитились поклонники в комментариях.

«Человеческий, осознанный взгляд. Прелесть, как хорош», — пишут подписчики.

«Красотулька», — считает пользователь.

Асмус ранее показала поклонникам совместные фото с семилетней дочкой Настей. Пользователи Сети отметили схожесть девочки с отцом Гариком Харламовым. После развода знаменитостей летом 2020 года дочь осталась с мамой. Пара прожила в браке восемь лет.