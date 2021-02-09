«Очень шло быть пупсиком»: фанаты не узнали круглощекую Юлию Снегирь

Москва, 9 февраля. Актриса Юлия Снигирь поделилась редкими архивными снимками со съемок фильма «Про любовь», которые проходили шесть лет назад. Фотографии звезда опубликовала в Instagram.

Артистка поздравила с днем рождения режиссера ленты Анну Меликян, которая отпраздновала 45-летие. Но внимание подписчиков оказалось приковано к самой актрисе. На архивных фото еще совсем юная Снигирь позирует рядом с Меликян. Актриса запечатлена в неприметной одежде, с лаконичной прической и простыми очками. Многие отметили, что звезда имела внушительные щечки.

В упитанной девушке в очках поклонники едва узнали любимую артистку. Многие подписчики отмечали, что за последние годы Снигирь сильно преобразилась.

«Прелесть! Такая настоящая!», «Юля, вам идут эти щечки», «Юля, вы тут какая-то другая», «Такие щечки. Вы и кругленькая красивая», «Вам очень шло быть пупсиком», «Но, как всегда, супер!» — комментировали публикацию фанаты.

Юлия Снигирь уже долгое время состоит в браке с актером и режиссером Евгением Цыгановым. Пара воспитывает сына Федора. У Цыганова также есть семь детей от первой жены.

Ранее Снигирь опубликовала фотографии без косметики. По словам актрисы, с «голым лицом» она чувствует себя комфортнее, чем под слоями макияжа.

«Не люблю плотный макияж и даже румяна не люблю, лица должны быть живые, это важно для меня», — призналась артистка.

Звезда призналась, что имеет тонкий и бледный кожный покров. Не стесняется Снигирь и своих морщин. Актриса уточнила, что имеет привычку часто морщить лоб.