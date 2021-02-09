Сын певицы Валерии поделился эмоциями от отцовства

Москва, 9 февраля. Вокалистка Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года – ее невестка Лиана родила дочь, которой дали имя Селин. Отец активно принимает участие в жизни новорожденной.

Арсений Шульгин рассказал, что ему приносит удовольствие заниматься родительскими обязанностями. Внучка звездной бабушки растет не по дням, а по часам, при этом молодая семья не считает нужным демонстрировать внешность дочери. Вместо этого, они активно рассказывают информацию о ней.

В недавнее время Шульгин поделился тем, как проходит время вместе с маленькой девочкой, пока жена отлучается. В воспитании сына помогает и младшая сестра супруги Шульгиной. Помимо ухода за ребенком, отец семейства не оставляет работу — он работает предпринимателем, и в выходные дни стремиться заниматься любимым делом.

«На мои выходные жена опять по своим делам поехала. Воспитываю детей и работаю. Куда сбежать?» - делится Шульгин в публикации в социальной сети.

Ранее стало известно, что дочь Валерии захотела стать матерью, после того, как понянчилась с племянницей. Известная российская певица Валерия — мать троих детей. Занимательно, что именно младший из наследников исполнительницы — 22-летний Арсений — сделал ее бабушкой.