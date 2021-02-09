Страх осуждения спровоцировал Зеленского отказаться от «Спутника V»

Киев, 9 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от вакцинации населения российским «Спутником V» из-за возможных обвинений со стороны западных партнеров.

Мнения руководств чужих стран для главы государства важнее, чем жизнь и здоровье соотечественников. Если он одобрит идею использования российской разработки, его сразу же уличат в потакании Москве, а это может поставить под угрозу дальнейшую «благосклонность» иностранных структур к Украине.

Зеленскому боязно сближаться с Россией, даже в жизненно важном вопросе как иммунизация граждан, отметил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, в нынешней ситуации не может быть места для политического влияния.

«Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики», — добавил он в интервью с НСН.

Отвечая на вопрос о возможности применения «Спутника V», Зеленский ранее заявил об отсутствии данных, подтверждающих эффективность препарата. По его словам, граждане страны не кролики, чтобы на них проводить эксперименты.

Смехотворность рассуждений украинского лидера объяснил сенатор Алексей Пушков. Своим резким осуждением политик ставит Киев в неловкое положение перед ЕС, который, скорее всего, одобрит использование «Спутника V».