Музыкант Мамонов рассказал, как пьянство разрушило его большую любовь

Москва, 9 февраля. Брак рок-музыканта Петра Мамонова был заключен по большой любви, но распался из-за его же пьянства. Об этом сам артист рассказал в эфире программы «Судьба человека» на «Россия-1».

Примерно в середине 70-х годов Мамонов женился, по его словам, по большой любви. Брак продлился восемь лет, у пары родился сын. Однако сберечь союз музыкант не смог, так как потакал вредным привычкам, в частности, пьянству.

«Жена и сын могли бы меня остановить, только если бы применили пистолет Макарова», — заявил артист в интервью Борису Корчевникову.

Музыкант и сейчас считает, что у него была хорошая семья, но «дьявол разделил» ее с помощью пьянства. Проблемы с алкоголем не позволяли ему длительное время задерживаться на каких-либо местах работы, а романы с другими женщинами не длились долго.

Мамонов известен как основатель группы «Звуки Му». В 1982 году Мамонов смог жениться во второй раз, в браке также родился сын. Музыкант известен широкому зрителю и по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Царь».

В интервью Корчевникову Мамонов также рассказал о непростых отношениях с наркотиками и алкоголем в молодости. Теперь музыкант считает себя верующим человеком.