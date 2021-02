Россельхознадзор разрешил ввоз томатов пяти предприятий Казахстана

Москва, 9 февраля. Россельхознадзор снял запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана, сообщает ведомство.

Речь идет о разрешении на ввоз помидоров предприятий TOO «ТД Арна», TOO «Энигма-Инвест», Eurasian Green Product, TOO Ecoculture Fields и TOO BPBAPK. Данное решение Россельхознадзор принял на основании данных о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов из Армении. Ограничения касались 13 организаций, сообщало RT.

Федеральное агентство новостей в декабре 2020 года информировало, что квота на импорт турецких помидоров может быть пересмотрена Минсельхозом РФ. Ожидается, что она может быть повышена.