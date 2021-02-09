Мамонов рассказал, как закрытый матерью на ключ холодильник помог ему в жизни

Москва, 9 февраля. Известный актер и певец Петр Мамонов в эфире программы «Судьба человека» поделился воспоминаниями о самом дорогом человеке — матери.

Артист отметил, что мать его очень сильно любила и хотела сделать его самостоятельным. Мать звезды фильма «Остров» придумала нехитрый способ отправить сына на работу сразу после того, как тот закончил школу и начал бездельничать.

«Она закрыла холодильник на ключ. Так я на третий день пошел работать в институт атомной энергии. Жрать охота! Заодно и откосил от армии», — рассказал музыкант ведущему программы Борису Корчевникову.

Мамина методика воспитания сына все же помогла Мамонову стать самостоятельным. По его словам, в 21 год, когда актер впервые женился, он умел делать все: готовить, стирать и забивать гвозди.

Мамонов также рассказал, что после увольнения из института обменял русские сапоги на пару джинсов. Тогда один из полковников крикнул ему, что он продал родину, и стал стучать сапогами по столу. Потом артист пристроился в типографию, где отработал девять лет.

Два года назад актер пережил инфаркт. Ему сделали две операции на сердце. По словам супруги артиста, Петр Николаевич стал чувствовать себя прекрасно и готов к воплощению творческих идей.