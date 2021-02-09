Желание выйти замуж заставило Калашникову увеличить грудь до пятого размера

Москва, 9 февраля. Актриса и модель Анна Калашникова рассказал, что увеличила грудь до пятого размера, информацией о важном для нее событии девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Калашникова призналась, что целый год готовилась к операции и ходила на консультации. Ей даже пришлось поправиться на пять килограммов, что заметили некоторые поклонники.

Модель отметила, что изменила не только размер груди, но и ее форму. Калашникова уточнила, что предыдущие операции дали неестественный эффект. Пойти на радикальные меры ее заставило желание выйти замуж. Актриса рассказала, что пошла новую операцию ради идеального образа на свадьбе с бизнесменом Иваном Семеновым.

«Все это я сделала ради предстоящей свадьбы. У меня запланирован так называемый обнаженный наряд, который, конечно, подчеркнет и бюст. И я хочу, чтобы грудь была идеальной и максимально естественной!» — подчеркнула модель в беседе с изданием Starhit.

Ранее Калашникова заявила, что никогда не оказывала интимные услуги, и рассказала, откуда у нее репутация эскортницы.

«Все потому, что я красивая. Я начала летать в Дубай еще в 2011 году, когда наши все звезды о нем не слышали», — пояснила Калашникова.

Певица подчеркнула, что на самом деле она всю жизнь работает и сейчас владеет собственным бизнесом, в который входят магазины, бутики, пиар-агентство и караоке. Кроме того, Калашникова получила несколько образований, в том числе музыкальное и актерское.