Музыкант Мамонов рассказал о пристрастии к наркотикам, алкоголю и вере в Бога

Москва, 9 февраля. Рок-музыкант, актер Петр Мамонов рассказал об ошибках прошлого и отношении к религии в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

Артист признался, что «пробовал в жизни все», но нигде для себя ничего не нашел. Такую ситуацию он объяснил «бесами».

«Все было не так. Жена не так, дети не так, работа не так — а это просто бесы были во мне. было бесконечное желание блаженства — героин, водка, бабы. А оказалось что блаженство — это общение с богом напрямую», — отметил музыкант.

Сейчас Мамонов глубоко верующий человек, но так было не всегда. Раньше музыкант часто повторял, что священнослужители надели золотые украшения и украсили золотом дома. Но теперь мнение артиста изменилось.

Мамонов рассказал историю о прошедшем несколько лет назад визите в Одессу. В городе в «фанерной халупе» жили отец Геннадий «с матушкой», которые помогали наркозависимым и построили спортивный зал на пожертвования богатых спонсоров.

«И вот, в Одессе едем вместе с богатыми спонсорами в крутом джипе, и вот, батюшка выходит из этого джипа. Что говорят люди? Вот, мол, поп, вылез из какой машины! Вот так и я ранее, судил, не зная сути дела. Как правило, речь о религии вызывала у меня раздражение озлобление и ненависть», — поделился Мамонов.

Музыкант вспомнил, как пережил инфаркт. Артист отметил, что многие его пошедшие на операцию на сердце товарищи умерли. Сам Мамонов, по его словам, тоже «шел на операцию довольно спокойно — умирать». Но судьба распорядилась иначе.

«Господь всегда дает нам шанс. Операция прошла успешно, попался хороший хирург. Ага, едем с женой домой, и вдруг я думаю: о, опять эта жизнь! Опять надо вставать, работать, а ведь я уже настроился умирать», — заключил музыкант.

Петр Мамонов известен как основатель рок-группы «Звуки Му». Актерскую карьеру он начал в первой половине 90-х годов — тогда музыкант исполнил роль в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Мамонов также снимался в картинах «Остров», «Игла Remix», «Пыль» и «Шапито-шоу».