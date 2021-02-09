Риелтор перечислил квартиры на вторичном рынке, которые нельзя покупать

Москва, 9 февраля. Некоторые полагают, что приобретая жилье на вторичном рынке гораздо безопаснее, чем в новостройке. Риелтор Евгений Яшенков развеял этот миф.

Важным правилом при покупке квартиры является оценка возможности быстро ее продать по цене, которая будет близка к рыночной. Об этом стало известно РИА Новости. Приобретение квартиры — серьезный шаг, говорит основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков.

Риелтор отмечает, что следует поразмыслить, если продавец демонстрирует жилье с качественным ремонтом, но в плохом подъезде, доме или районе. Сомнения должны возникнуть если квартира стоит очень дешево.

«В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться», — объяснил эксперт.

Отмечается, что при первой встрече необходимо изучить все доступные документы, которые могут свидетельствовать о согласовании БТИ перепланировке, и есть ли она вообще. Риелтор предупреждает, что покупая дешевого «кота в мешке», клиент может столкнуться со всеми вытекающими последствиями.

Ранее стало известно, что завершение ипотечной госпрограммы способно стать катализатором ряда проблем на рынке недвижимости. Экономисты Антон Любич и Никита Масленников рассказали журналистам, как отказ от льгот по ипотечным задолженностям в Российской Федерации повлияет на рынок жилья.