Счетная палата назвала регион с самой загрязненной питьевой водой в России

Москва, 9 февраля. Регионом с самой загрязненной питьевой водой сотрудники Счетной палаты признали Свердловскую область.

Здесь за последние десять лет было выявлено самое большое число случаев загрязнения воды. Известно, что в Свердловской области не была проведена экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО). Об этом свидетельствуют материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

В Кировской, Кемеровской, Нижегородской и Пензенской областях ранее также фиксировалось наибольшее количество проб, которые не соответствуют гигиеническим нормам. В 2020 году доля не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб воды увеличилась до 30,1 процента.

Счетная палата ранее поддержала инициативу выдачи малоимущим россиянам средств для покупки продуктов питания с помощью специальных бонусных карт.

В Красноярске прокуратура возбудила уголовное дело из-за предоставления услуг ненадлежащего качества после отравления жителей одного из районов города водой из-под крана, передает RT.