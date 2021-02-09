Крапивина рассказала, как Лобода удерживает ее угрозами слить компромат

Москва, 9 февраля. Певица Светлана Лобода не хочет, чтобы ее продюсер Нателла Крапивина уходила от нее и угрожает слить компромат, если это случится. Об этом рассказала сама жертва шантажа.

Продюсер подтвердила свои намерения податься в политику. Крапивина хотела бы лоббировать инициативы в Минкультуры РФ или возглавить Департамент культуры Москвы. В этом ей поможет ее опыт, заявила Крапивина в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Однако с таким поворотом событий не согласна Лобода. Подопечная продюсера даже угрожает ей слить компромат в Сеть. Крапивина не сомневается, что певице есть чем шантажировать ее.

«Компромата у нее на меня море, поэтому пока мы ищем компромисс», — с улыбкой поделилась продюсер.

Также в интервью Крапивина призналась, что готова завести второго ребенка, несмотря на большие планы в карьере. По ее словам, совмещать работу и семью можно «очень удачно».

Певица и продюсер сотрудничают с 2010 года. В интервью Ксении Собчак Крапивина прокомментировала слухи о романе с Лободой. По ее словам, они находятся в хороших отношениях и не пытаются намеренно провоцировать сплетни.

Лобода ранее поразила поклонников, станцевав в шубе, надетой на голое тело. Звезда отдыхала в живописном месте небольшого европейского города.