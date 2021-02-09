Россиянам объяснили нюансы периода после прививки от коронавируса

Москва, 9 февраля. Многие люди после вакцинации от коронавируса начинают расслабляться и забывают про любые защитные меры, полагая, что опасность миновала.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил в интервью радио Sputnik, чем это может грозить. Во-первых, небольшой риск повторного заражения все равно остается. Болезнь в этом случае пройдет в легкой форме. Самое главное, что человек может оставаться источником распространения инфекции.

«Во-первых, если дома не все привиты. Во-вторых, есть люди, которые восприимчивы к коронавирусу и еще не переболели. То есть человек, который сделал прививку, должен понимать, что спас себя, но никак не снизил риск для окружающих», – объяснил Тимаков.

После прививки необходимо проявлять бдительность, внимательно наблюдая за здоровьем. Есть вероятность, что человек заразился еще до вакцинации, но не знает об этом.

Врач посоветовал после введения препарата в организм усилить бдительность и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Нельзя исключать вероятность того, что прививка была сделана в момент, когда человек уже заразился какой-нибудь вирусной инфекцией, но еще не знает об этом. Если возникают какие-либо подозрения, обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Недавно вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что смертность в стране выросла в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 17,9%. Избыточные показатели летальных исходов, по ее словам, «включают в себя смертность от COVID-19».

RT сообщал, что Евросоюз одобрил отправку первой партии вакцины от коронавируса в Японию. Сколько доз препарата Pfizer будет в первой партии, а также когда прибудет поставка, пока неизвестно.