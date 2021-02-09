Доктор Мясников рассказал о «подозрительном» симптоме рака поджелудочной железы

Москва, 9 февраля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенных признаках рака поджелудочной железы.

Доктор отметил, что существует три классических симптома новообразования в поджелудочной железе: желтуха, боль в желудке и снижение веса.

«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», — сообщил в эфире телеканала «Россия-1» Мясников.

К косвенным симптомам рака поджелудочной железы врач отнес воспаление лимфоузла над левой ключицей, возникновение тромбофлебитов и метастаз в пупке. Часто бывают «проявления сахарного диабета».

Доказанным фактором риска рака поджелудочной железы Мясников назвал курение. Но до 20% случаев развития заболевания можно объяснить наследственностью, уточнил врач.

«Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце», — уточнил доктор.

К факторам риска также относятся отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, недостаток витамина D, пародонтит и неправильное питание.

Ранее Мясников заявил, что сосудосуживающие капли для носа могут оказывать негативное влияние на сердце человека. Некоторые элементы в составе таких препаратов, по мнению медика, оказывают возбуждающее действие на сердце, что приводит к аритмии и тахикардии.