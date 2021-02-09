Найден способ узнать, что делали с вашим смартфоном

Москва, 9 февраля. Все совершенные действия в смартфоне можно хранить в «облаке», что существенно упрощает поиск любой информации пользователя.

Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал агентству «Прайм» о возможностях современных гаджетов. Сегодня почти все интернет-службы вроде Google иди Яндекс позволяют хранить информацию устройства в собственном облаке.

«Именно в этом облаке имеются специальные разделы, в которых хранится и история перемещений телефона, если подключена геолокация, и история нажатий на конкретную часть экрана смартфона», — объяснил специалист.

Также сам смартфон имеет собственное хранилище, где можно найти записи об истории действий. Журнал сам по себе не очень удобен, так что лучше воспользоваться специальным приложением. Этому софту необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям. Приложение после этого само сформирует архив записей, который можно использовать для поиска своих действий и их последствий.

Недавно Назаренко рассказывал, как избежать поломок смартфона в зимнее время. Дело в том, что морозы негативно сказываются на работе устройств. Особенно страдают аккумуляторы.