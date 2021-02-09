Бузова блеснет в новом ледовом проекте Плющенко

Москва, 9 февраля. Певица Ольга Бузова будет задействована в новом ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко. Продюсер Яна Рудковская не представляет проекта на коньках без участия исполнительницы.

В Instagram Плющенко появилось совместное фото с супругой Яной и Бузовой. В подписи к посту он заявил, что певица пришла в гости в его академию и стала новым «ангелом Плющенко».

Сама певица также поделилась фото с фигуристом и отметила, что ее рабочая неделя началась с новых планов. На встрече со знаменитой парой она обсуждала новый проект. Но больше всего света на ситуацию пролила Рудковская, которая рассказала подробнее о цели визита певицы.

«Готовим новый ледовый необычный проект! Ну, а какой теперь проект ледовый без Оли?» — заявила продюсер.

Бузова ранее приняла участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где получила в пару фигуриста Дмитрия Соловьева. Певица впервые встала на коньки, их паре удалось дойти до финала и получить приз зрительских симпатий.

Телеведущая ранее призналась, что не может ночевать в квартире, где она жила с экс-возлюбленным, блогером Давой. По ее словам, в этом месте было пролито много слез.

Певица Анита Цой ранее заявила о проблемах в шоу-бизнесе, которые проявились во время пандемии коронавируса. Звезда пожаловалась на разобщенность, передает RT.