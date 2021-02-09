Россияне раскритиковали фигуру сильно располневшей певицы Ротару

Воронеж, 9 февраля. Украинская певица София Ротару выступила в Воронеже на корпоративе за гонорар в 9 млн рублей. Поклонники обратили внимание на то, как сильно поправилась 73-летняя звезда.

В последнее время исполнительница не выступала из-за опасений коронавируса. Звезда проводила время в своем загородном доме под Киевом, так как входит в группу риска. Однако бизнесмен из Воронежа сделал Ротару предложение, от которого она не смогла отказаться. По данным СМИ, за одно выступление звезде заплатили девять миллионов рублей.

На концерте Ротару исполнила несколько своих популярных хитов и выступила дуэтом с сестрой. Зрители приняли певицу тепло, но раскритиковали ее за то, что от точеной фигуры звезды мало чего осталось.

За время пандемии Ротару сильно располнела. Скрыть лишний вес не смогла даже объемная одежда

«Ну и живот, вот это разъелась! Такой полной Соня не была никогда. Пугачева теперь рада будет. Она всегда завидовала внешнему виду нашей Сонечки», — цитирует фанатов исполнительницы «Собеседник».

Ранее сообщалось, что Ротару появилась на частном концерте для олигарха из Воронежа. Видео с выступления поделился скрипач Армен Оганесян на своей странице в Instagram. По данным СМИ, концерт длился около часа, а счастливые гости отплясывали под «Хуторянку» и «Белый танец». Бизнесмен, которого приехала поздравить певица, зарабатывает на строительстве дорог южнороссийского региона. Бизнесмену исполнилось 50 лет. Имя пригласившего Ротару предпринимателя не сообщается.