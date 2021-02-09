Винокур призвал выплачивать дотации государственным артистам

Москва, 9 февраля. Юморист Владимир Винокур выразил мнение, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь, тогда как частные исполнители не нуждаются в подобной поддержке.

Артист в беседе с «Вечерней Москвой» выразил надежду, что все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, вскоре закончатся, и представители шоу-бизнеса смогут восстановить свои доходы. По мнению юмориста, находящиеся на госслужбе музыканты «должны получать дотацию». Это также касается театров, ансамблей и тому подобное.

О какой конкретно сумме может идти речь Винокур не уточнил.

«Если это частные какие-то или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам. Сейчас закончится [пандемия], начнем работать, выправимся. Я не ропщу», — подчеркнул он.

Пандемия коронавируса оставила без основных источников дохода многих звезд российского шоу-бизнеса. В частности, певец Валерий Меладзе призывал поклонников не считать жизнь артистов легкой.

Певица Валерия, которая одной из первых заявила о нехватке денег, позднее пояснила свою позицию на этот счет. По ее словам, «люди не понимают, что индустрия шоу-бизнеса страдает вся целиком и полностью», поэтому лавина ненависти в адрес артистов неуместна. Певица подчеркнула, что «артисты — это только верхушка айсберга». Речь в данном случае идет о тех, кто занимается организацией и проведением концертов, а это в том числе операторы, техники, световики. Без заработка остались тысячи людей, многие из которых попытались найти себя в других сферах.