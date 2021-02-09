Новые запреты для водителей вступят в силу в РФ с 1 июня

Москва, 9 февраля. С 1 июня в России вступят силу новые ограничения для эксплуатации автомобилей. Инициатором изменений выступило МВД РФ: запреты связаны с техническим состоянием машин и вводятся для обеспечения безопасности водителей.

Как сообщает Autonews, за нарушения, которые начнут действовать этим летом, водителей будут штрафовать на 500 рублей или предупреждением. Одним из центральных станет запрет на использование резины не по сезону. В ПДД четко пропишут прямой запрет на управление машиной с зимней резиной летом и летней зимой. Нельзя будет применять также шины с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа.

Сроки использования зимней резины будут зависеть от регионов. Предварительно власти будут ориентироваться на традиционные «границы зимы» — с октября по апрель.

Еще одним новшеством станет запрет на использование ремней безопасности с видимыми надрывами на лямке. Нельзя будет эксплуатировать авто также, если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку или замок не фиксирует язычок лямки.

Придется отказаться от поездки на автомобиле, если установленная в нем аппаратура спутниковой навигации, предусмотренная изготовителем, будет неисправна. Старые автомобили, где система ГЛОНАСС не устанавливалась изначально, штрафовать не будут.

Изменения коснутся и водителей машин, которые заправляются газом. Им с 1 июня придется иметь при себе паспорт завода-изготовителя на каждый газовый баллон.

Как сообщал ранее ФАН, с 1 февраля российским водителям разрешили парковаться на местах для инвалидов при условии, если на машине есть соответствующий знак. Если авто есть в федеральном реестре инвалидов, но на нем нет специального знака «Инвалид», его владельца могут оштрафовать. Согласно новым правилам, водитель машины, которая не внесена в соответствующий реестр, но имеет на стекле знак «Инвалид», не несет ответственности за незаконную парковку.