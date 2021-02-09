Общественники нашли способ обезопасить пенсионеров от онлайн-краж

Москва, 9 февраля. Общероссийский народный фронт обратился к Банку России с предложением ввести добровольный отказ от исходящих платежей для пользователей пожилого возраста.

Такая инициатива сохраняет за пенсионером возможность получать входящие платежи, платить банковской карточкой в магазинах и снимать деньги в банкомате или банке при необходимости, сообщает «Известия».

Это позволит обезопасить наиболее доверчивые слои населения от мошенников и аферистов, которые могут убеждать переводить средства или же делать это самостоятельно. ЦБ сообщил, что банк уже предлагает клиентам почтенного возраста установить нулевой лимит на исходящие переводы до подтверждения операции при телефонном звонке. Такие меры предпринимаются в рамках защиты пенсионеров и инвалидов во время пользования финансовыми услугами.

Недавно ФАН сообщил о новой мошеннической схеме на дорогах. Во время нее аферист якобы замечает в машине трудную поломку и соглашается починить ее за символическую сумму.