Часть россиян сможет получить дополнительные деньги с 9 февраля

Барнаул, 9 февраля. Денежная выплата начнет поступать ряду россиян уже со вторника, 9 февраля. Деньги поступят на счета граждан, вынужденных соблюдать режим самоизоляции, напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба ФСС.

Получить деньги смогут те, кто оформил электронный больничный на прошлой неделе. В некоторых российских регионах до сих пор продлеваются ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Самой частой мерой является режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В частности, жители Алтайского края старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут получить электронные больничные еще на два периода: с 7 по 20 февраля и с 21 февраля по 6 марта. Один из способов компенсировать утраченный заработок — оформить пособие по временной нетрудоспособности.

«Работающие граждане старше 65 лет могут обеспечить самоизоляцию несколькими способами: оформить очередной отпуск, перейти на дистанционную работу, взять отпуск без содержания или получить на указанные периоды электронный листок нетрудоспособности», — уточнили в ФСС.

Электронный больничный на время самоизоляции оформляется удаленно. Сотруднику нужно будет только сообщить работодателю о своем намерении получить больничный, а тот сам передаст в ФСС все необходимые сведения.

«Больничный на период карантина не выдается работникам, которые находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы», — добавили в ФСС.

После начала пандемии коронавируса в Трудовом кодексе РФ появились новые понятия. Удаленка-дистанционка стала реальностью как для работников, так и для работодателей. О том, что это за форма труда, как перевести или перейти на удаленку, как ее оплачивать, как уволить сотрудника, который находится не в офисе читайте в специальном материале ФАН.