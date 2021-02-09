Стоимость биткоина впервые достигла 47 тыс. долларов

Москва, 9 февраля. Биткоин вырос в цене на 1,56% на открытии торгов, его стоимость в пике достигала 47,550 тысячи долларов, свидетельствуют данные сайта CoinDesk.

Стоимость криптовалюты обновила исторический максимум в третий раз за несколько часов. На 03:43 по московскому времени одна монета стоила 46,948 тысячи долларов.

Стоимость биткоина выросла на новостях о том, что в криптовалюту 1,5 млрд долларов инвестировала американская компания Tesla. В корпорации также заявили, что планируют начать принимать оплату за свои продукты в биткоинах в ближайшем будущем.

Ранее руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур заявил, что Ннаиболее вероятным сценарием развития ценовой динамики BTC/USD в среднесрочной перспективе будет снижение биткоина ниже 30 тысяч долларов. По словам эксперта, «снижение до диапазона 19 тысяч — 20, 5 тысячи является главной целью на первое полугодие 2021 года».