Темникова показала последствия нападения домашнего кота

Москва, 9 февраля. Экс-солистка группы Serebro, певица и дизайнер Елена Темникова рассказала о нападении домашнего кота редкой породы саванна и показала в Instagram оставленные питомцем раны.

По словам Темниковой, кот по кличке Наоко раньше агрессии не проявлял. Однако накануне питомец напал на певицу и нанес ей глубокие раны острыми когтями. В сториз звезда показала последствия нападения.

Темникова не винит животное в произошедшем. Звезда отмечает, что обычно Наоко очень ласковый и такое с ним произошло впервые. Темникова оправдала кота тем, что он «испугался звука принтера».

Подписчики раскритиковали звезду за то, что она держит дома питомца, с которым не может справиться. Некоторые поклонники указывали на то, что на месте Темниковой могла оказаться ее пятилетняя дочь Саша. Другие переживали, что животное после инцидента окажется на улице. Их певица заверила, что таких намерений у нее нет.

В январе Темникова обрадовала фанатов новостью: звезда не улетела в теплые страны, поскольку работает над новым альбомом. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram пару снимков, на которых со счастливым видом позирует в слитном белом купальнике у воды и пальм. А на третьей фотографии запечатлена за работой в студии звукозаписи.

Темникова отметила, что в этом году ее вдохновляет снежная Москва. А греется звезда «через экран» — наслаждается кадрами друзей из путешествий. Она даже попросила знакомых, которые отдыхают в Дубае, на Мальдивских островах или Бали, публиковать побольше фотографий и видеозаписей.