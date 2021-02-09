В Госдуме предложили выплачивать беременным по 20 тыс. рублей каждый месяц 

Москва, 9 февраля. Законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата на получение ежемесячной выплаты в 20 тыс. рублей в течение 1,5 года, готовят в Госдуме, заявил соавтор инициативы депутат Николай Земцов.

Как сообщил парламентарий порталу NEWS.ru, документ даст возможность женщине пережить сложный период беременности, и удержит россиянок от аборта, что качественно скажется на демографических показателях в России.

«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — подчеркнул Земцов.

В настоящее время депутаты разрабатывают законопроект и планируют внести его на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно предварительным оценкам Росстата, на фоне пандемии COVID-19 сокращение населения России стало рекордным за последние 15 лет.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой поддержать малоимущих граждан страны, столкнувшихся с кризисом. Речь идет не о введении продовольственных карточек для нуждающихся, а об адресной денежной помощи, которая предоставлялась бы не только тем, кто непосредственно столкнулся с финансовыми трудностями, но и беременным женщинам.

В понедельник стало известно, что данную идею поддержала Счетная палата. Там предположили, что для адресной помощи могут использоваться специальные бонусные карты, на которые будут ежемесячно начисляться деньги или баллы, которые можно потратить на продукты питания. Или же семьям будут выдавать готовые продуктовые наборы.