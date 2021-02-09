Комедию «Родные» с Буруновым и Монеточкой впервые показали в Москве

Москва, 9 февраля. Премьерный показ комедийного фильма «Родные» прошел в московском кинотеатре «Октябрь».

Картина Ильи Аксенова выйдет в широкий показ уже в ближайший четверг. Об этом в своем Instagram объявил исполнитель главной роли Сергей Бурунов.

По сюжету он является отцом семейства, которое отправляется на Грушинский фестиваль через всю страну. Бурунов назвал ленту настоящим бриллиантом, отметив, что подобные проекты попадаются один-два раза в жизни. Также участие в съемках приняли Ирина Пегова, Анна Уколова и Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка.

Недавно стало известно, что лидером российского кинопроката на минувших выходных в третий раз стал мультфильм «Душа». Сборы за уикенд составили 206,5 млн рублей.

Несколько дней назад на фестивале независимого кино Sundance прошла премьера фильма «Р#Д». Одним из его продюсеров выступил Тимур Бекмамбетов. RT рассказал о реакции критиков и зрителей на ленту.