Каждый третий россиянин хотел бы иметь частично удаленный режим работы

Москва, 9 февраля. Треть россиян хотели бы частично работать в дистанционном формате.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, который проводил ДОМ.РФ. В сообщении отмечается, что в России появился новый востребованный формат работы — комбинированный, совмещающий занятость на рабочем месте с удаленной работой из дома. В таком формате хотели бы работать 33% опрошенных.

«Вместе с тем 44% опрошенных по-прежнему называют наиболее желаемым форматом занятости работу в офисе», - говорится в исследовании.

Также во время опроса выяснилось, что полностью перейти на удаленный формат готовы 7% респондентов. Больше половины граждан, а это 59%, которые попробовали удаленный формат работы рассказали, что считают их жилье полностью подходящим для такого режима.

Всего в опросе приняло участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проходило с 23 по 29 декабря 2020 года.

ФАН прежде писал, что распространение удаленки привело к тому, что московские организации начали активно нанимать жителей регионов России. Это позволяет экономить на зарплатном фонде и аренде помещения под офис.