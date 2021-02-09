Королеву Елизавету II заподозрили в сокрытии богатства

Лондон, 9 февраля. Королева Британии Елизавета II для сокрытия богатств лоббировала изменение инициативы о финансовой прозрачности, сообщает со ссылкой на документы Национального архива The Guardian.

По данным газеты, личный адвокат королевы в 1970-х годах якобы оказывал давление на министров, чтобы изменить законопроект и о финансовой прозрачности и не придавать огласке сведения о принадлежащем Елизавете II пакете акций. В результате в закон было включено положение, делающее исключение для компаний, акции которых принадлежат главам государства.

Переговоры велись с правительством в рамках процедуры «королевского согласия». По итогам договоренности была создана подставная компания, которая для сокрытия инвестиций и пакета акций королевы использовалась как минимум до 2011 года.

Сообщения СМИ о попытках заблокировать принятие законопроекта опровергли в Букингемском дворце.

«Королевское согласие — это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальная. Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности», — заявили в Букингемском дворце.

Это не первый скандал, затронувший королевскую семью в 2021 году. Ранее СМИ сообщили, что внучатого племянника Елизаветы II, 32-летнего лорда Глэмиса Саймона Боуз-Лайона обвиняют в домогательствах. Он заплатил крупный залог, чтобы оказаться на свободе и прошел курс психотерапии. Но вычеркнуть свое имя из реестра сексуальных преступников Великобритании уже нельзя.