Американские СМИ назвали «Спутник V» победителем в «битве вакцин»

Вашингтон, 9 февраля. США признали, что проиграли борьбу с российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

Правительство ФРГ скорее всего решит вакцинировать население российским «Спутником V», так как в Европе сложилась трудная ситуация с распределением вакцин от COVID-19. Задержки поставок и нелогичные политические решения привели к сложностям с внедрением препаратов от BioNTech-Pfizer и Moderna. Перевод публикации американского портала Spectator приводит «ПолитРоссия».

В Европе с осторожностью относятся к британскому препарату AstraZeneca из-за того, что он показал эффективность всего в 70% и оказался бессильным перед новым южноафриканским штаммом коронавируса. В то же время публикация промежуточных итогов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в авторитетном журнале The Lancet заставила обратить внимание на российский препарат.

Теперь официально разработка Национального исследовательского центра имени Гамалеи признана эффективной как минимум на 91,6% против легкой и средней форм тяжести заболевания и 100 % — против тяжелой формы. Этот факт сильно привлек интерес высокопоставленных лиц Германии, включая министра здравоохранения страны Йенса Спана.

Россия отправила заявку на одобрение уже две недели назад. Скорее всего «Спутник V» поставят на немецкий рынок, где она возымеет большой успех. Изначально в планах Берлина было вакцинироваться американской вакциной от Pfizer.

Ранее Bloomberg — один из двух американских ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков — признал успехи России в борьбе с коронавирусом, опубликовав статью c громким названием Putin’s Once-Scorned Vaccine Now Favorite in Pandemic Fight («Вакцина Путина, которую когда-то презирали, теперь фаворит в борьбе с пандемией»). Эта статья — редчайший случай, когда западное СМИ сообщает правдивую и позитивную информацию о нашей стране.