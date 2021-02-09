Счетная палата поддержала идею о введении продуктовых карточек для бедных

Москва, 9 февраля. Счетная палата РФ поддержала идею выдавать малоимущим гражданам деньги на покупку продуктов питания. По мнению специалистов ведомства, технически это возможно реализовать при помощи специальных бонусных карт.

Как сообщают «Ведомости», изначально доклад об идеи введения дополнительной помощи, в том числе продовольственной, для малоимущих семей направил в Правительство РФ Минпромторг. Оказывать поддержку предлагалось детям любого возраста, беременным и людям, находящимся в больницах, интернатах и других социальных учреждениях.

Согласно проекту министерства, остронуждающимся на специально открытые счета ежемесячно бы поступали деньги, которые бы люди тратили на покупку скоропортящихся продуктов отечественного производства — молоко, мясо, овощи. Эти деньги нельзя было бы обналичить или накопить — согласно документу, в конце календарного месяца счет бы обнулялся.

Позднее сообщалось, что кабмин пока не обсуждает вопрос введения продовольственных карточек.

По данным издания, данную идею поддержала Счетная палата. Руководитель департамента аудита социальной защиты и культуры ведомства Ольга Самарина выразила мнение, что для этого могут использоваться специальные бонусные карты, на которые будут ежемесячно начисляться деньги или баллы, которые можно потратить на продукты питания. Или же семьям будут выдавать готовые продуктовые наборы.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предположила, что подобным инструментом может стать условная карта «Мир» с определенными ограничениями. По словам парламентария, она выступает за предоставление помощи в натуральном выражении, «чтобы недобросовестные родители не могли потратить выделенные им деньги на неблаговидные цели».

Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что «государственная помощь должна оказываться именно тем, кто в ней действительно нуждается». Информацию можно получить в налоговых службах или, к примеру, социальных регистрах.

Ранее, комментируя инициативу Минпромторга в беседе с ФАН, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин выразил мнение, что сельхозпроизводители в целом поддерживают данную идею. Тем более, что мировой опыт показал эффективность такой адресной поддержки.