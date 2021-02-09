Калашникова опровергла причастность к сливу интимного видео Борисовой

Москва, 9 февраля. Певица Анна Калашникова опровергла обвинения телеведущей Даны Борисовой в причастности к сливу ее интимного видео в стиле футболиста Артема Дзюбы.
В Сети появился ролик интимного содержания с Даной Борисовой. Телеведущая подтвердила, что на кадрах запечатлена она. Звезда заявила, что видео «в стиле Дзюбы» сделано около семи лет. В то время телеведущая активно употребляла наркотики.
Борисова обвинила в сливе Калашникову. Отношения между звездами давно испорчены. Телеведущая считает, что певица в обиде на нее за упоминание в историях про наркозависимость.
Калашникова опровергла слухи о своей причастности к интимной записи. Исполнительница заявила, что Борисовой нужно лечиться, так как от расстройства психики страдают не только друзья и знакомые, но и дочь с матерью телеведущей.
«Сама выкладывает видео и потом забывает. Дана красивая девушка, но, к сожалению, она не совсем здорова. У нее биполярное расстройство психики», — цитирует певицу Kp.ru.
Певица надеется, что Борисова ляжет в больницу и будет следить за собственным здоровьем. По ее словам, однажды телеведущая смогла победить зависимость от запрещенных веществ и вылечить голову и душу у нее тоже должно получиться.
Ранее Борисова в интервью ФАН рассказала шокирующие подробности и раскрыла причины появления интимного видео.
«Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», — заметила Борисова.