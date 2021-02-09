В Белоруссии озвучили основные приоритеты пенсионной реформы

Минск, 9 февраля. Минтруд Белоруссии определил приоритеты госполитики в социально-трудовой сфере на ближайшие пять лет. Как сообщает пресс-служба ведомства, изменения затронут в первую очередь пенсионеров.

Ключевым направлением госполитики в стартовавшей пятилетке Минтруд определил «обеспечение реального роста пенсий». Согласно докладу ведомства, к 2025 году средняя пенсия по возрасту должна составить не менее 40% от средней зарплаты в стране.

Ожидается также расширение использования механизма отложенных пенсий, усиление дифференциации размеров пенсий (учитывая стаж и заработок). Министерство объявило о намерении развивать добровольное дополнительное накопительное пенсионное страхование.

Минтруд озвучил итоги минувшей пятилетки — с 2016-го по 2020 годы. Согласно статистике ведомства, номинальный рост пенсий в соотношении к 2015 году составил почти 1,7 раза. А реальный рост — 1,2 раза.

В конце прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал проведение пенсионной реформы. Он сообщил, что в стране будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений, а также корпоративных пенсионных программ нанимателей. Премьер тогда объявил, что белорусские власти намерены работать с теми организациями, в которых уровень средней зарплаты находится ниже среднеотраслевого значения.