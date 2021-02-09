Солистка Little Big поделилась пикантными фото с отдыха в Доминикане

Санто-Доминго, 9 февраля. Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская поделилась с поклонниками пикантными снимками из США и Доминиканы. Серию фото с отдыха звезда опубликовала в Instagram.

Вокалистка отдыхала с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным.

«В январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займет не один десяток часов», — написала исполнительница.

Таюрская отметила, что проехала около двух тысяч километров по пустыне в американских штатах Калифорния и Невада и территории Флориды, после чего отправилась вместе с друзьями в Доминикану. В южноамериканской стране звезда получила «кучу впечатлений», видела китов и купалась с дельфинами.

«Ну и, конечно же, специально для вас и себе на память не могу не оставить фото в купальнике», — подчеркнула Таюрская.

На фотографиях звезда позирует, демонстрируя подтянутую фигуру, среди белоснежных песков, пальм и на фоне лазурного океана.

Публикация за несколько часов набрала более 92 тысяч лайков и множество комментаторов. Многие отмечали красоту пейзажей и самой звезды.

«Очень красивые фото! Красивая девушка», «Фигура идеальная», «Женился бы на вас без раздумий», «Соня! Огонь!», «Ты просто нереальная красотка» — писали ей поклонники.

Ранее певица Кристина Орбакайте снимком из Майами невольно спровоцировала разговоры о «романе» между участниками группы Little Big. Прусикин и Таюрская на фото позируют в обнимку в черных нарядах.