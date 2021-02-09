Упрощенные законы в Польше вызовут массовый отток украинских врачей

Варшава, 9 февраля. Украинские врачи массово уезжают в Польшу из-за изменений в законодательстве страны, упрощающих трудоустройство.

В Польше упростили требования к трудоустройству врачей, из-за чего медики массово уезжают из Украины, несмотря на то, что их польские коллеги этому не рады. Об этом сообщил глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко на пресс-конференции в Киеве.

«Врачи эмигрируют, особенно сейчас, когда открылась “форточка возможностей” в связи с решением польского Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Думаю, что в ближайшее время, месяца 2-3, пока врачи выучат польский, мы увидим серьезный отток», — сказал Кравченко.

Польские врачи в то же время считают украинских медиков «неучами», которые оказывают опасные услуги. Медики в Польше также жалуются на низкую оплату труда, из-за чего им приходится выезжать из страны в поиске достойной зарплаты.

Минздрав Польши сообщил, что более 1,5 млн жителей страны привились от коронавируса. Еще 395 375 человек прошли два этапа вакцинации, передает RT.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что результатом медицинской реформы Ульяны Супрун стало закрытие психдиспансеров на Украине. Это привело к резкому росту преступлений вооруженных агрессивных сумасшедших. Журавко констатирует, что Супрун, занимавшая должность и. о. министра здравоохранения с августа 2016 года по август 2019-го, и ее кураторы «уничтожили медицину», а вместе с ней и спецучреждения для душевнобольных.