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Упрощенные законы в Польше вызовут массовый отток украинских врачей

Упрощенные законы в Польше вызовут массовый отток украинских врачей

Варшава, 9 февраля. Украинские врачи массово уезжают в Польшу из-за изменений в законодательстве страны, упрощающих трудоустройство.

В Польше упростили требования к трудоустройству врачей, из-за чего медики массово уезжают из Украины, несмотря на то, что их польские коллеги этому не рады. Об этом сообщил глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко на пресс-конференции в Киеве.

«Врачи эмигрируют, особенно сейчас, когда открылась “форточка возможностей” в связи с решением польского Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Думаю, что в ближайшее время, месяца 2-3, пока врачи выучат польский, мы увидим серьезный отток», — сказал Кравченко.

Польские врачи в то же время считают украинских медиков «неучами», которые оказывают опасные услуги. Медики в Польше также жалуются на низкую оплату труда, из-за чего им приходится выезжать из страны в поиске достойной зарплаты.

Минздрав Польши сообщил, что более 1,5 млн жителей страны привились от коронавируса. Еще 395 375 человек прошли два этапа вакцинации, передает RT.

Упрощенные законы в Польше вызовут массовый отток украинских врачей

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что результатом медицинской реформы Ульяны Супрун стало закрытие психдиспансеров на Украине. Это привело к резкому росту преступлений вооруженных агрессивных сумасшедших. Журавко констатирует, что Супрун, занимавшая должность и. о. министра здравоохранения с августа 2016 года по август 2019-го, и ее кураторы «уничтожили медицину», а вместе с ней и спецучреждения для душевнобольных.

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