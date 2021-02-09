МИД РФ назвал недружеским решением высылку российских дипломатов

Москва, 9 февраля. Решения Польши, Швеции и Германии выслать российских дипломатов в МИД России считают необоснованными и недружественными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Москва объявила дипломатов из трех европейских стран персонами нон грата в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января. Решение было принято 5 февраля. Накануне министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши заявили о высылке российских дипломатов.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими, являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — приводит заявление Захарова в эфире канала «Россия 1» RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости принять меры в ответ на иностранное вмешательство в дела России. Иностранные дипломаты не только выходили на митинги, но и присутствовали в зале суда во время слушаний по делу блогера Алексея Навального.

Иностранные дипломаты в России представляют официальную позицию своих государств. Очевидно, что их присутствие на улице среди участников несанкционированных акций — знак поддержки. Это можно расценить как прямое вмешательство во внутренние дела страны, отметила представитель МИД РФ.