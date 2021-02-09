Гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень утвердили в России

Москва, 9 февраля. Российский премьер Михаил Мишустин утвердил гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя.

Согласно подписанному постановлению Мишустина, со 2 июня в России начнет действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает RT.

«Так, в отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну», — сказано в сообщении.

Ранее аграрии призвали Мишустина отменить повышение вывозных пошлин на зерно. Партия, объединяющая представителей аграрного и промышленного секторов экономики, обратилась к премьер-министру страны Михаилу Мишустину. В письме отмечается, что стремление снизить оптовые цены на сельхозпродукцию грозит сокращением объемов производства и в итоге повлечет не снижение цен на продовольствие, а их рост.