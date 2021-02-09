Миронов назвал способы побороть проблему бедности в России

Москва, 9 февраля. В России нужно повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум, а также поддерживать курс рубля. По мнению главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, это поможет победить бедность в стране.

«Рост просрочки по небольшим кредитам свидетельствует о продолжающемся не первый год падении доходов миллионов россиян, которым не хватает денег на самое необходимое», — цитирует заявление Миронова пресс-служба партии.

Парламентарий подчеркнул, что проблему бедности в России может решить «лишь кардинальное изменение политики государства к обеспечению доходов населения».

Он привел статистику ФССП, согласно которой за прошлый год число неплательщиков по займам в России выросло на 2,4 млн человек, достигнув 12,9 млн, а сумма долгов выросла до 2,7 млрд рублей. Ссылаясь на мнение экспертов, Миронов подчеркивает, что кредиты, которые россияне брали «на еду», оформлялись еще в 2019 году, то есть до «коронавирусного» кризиса. Это, по словам парламентария, «явное свидетельство прогрессирующей не первый год бедности в стране».

Для решения проблемы его партия предлагает «комплекс мер», которые позволят повысить доходы населения и оживят экономику страны. Речь идет о «кардинальном» поднятии пенсий и прожиточного минимума, росте минимальной зарплаты и поддержании справедливого курса национальной валюты.

Ранее сообщалось, что три российских статусных экономиста, академики РАН, представили доклад о путях преодоления «коронавирусного» кризиса. По их мнению, кабмину необходимо задействовать деньги из Фонда национального благосостояния, а также золотовалютный резерв на повышение уровня жизни населения. Кроме того, чтобы преодолеть последствия пандемии нужно повысить минимальный размер пенсий до 22 тыс. рублей, а также установить МРОТ на уровне 20 тыс. рублей.