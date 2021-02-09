Россиянам могут разрешить вкладывать маткапитал в ценные бумаги

Москва, 9 февраля. Средства материнского капитала могут разрешить инвестировать во вклады в госбанках, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями и госбанками облигации, сообщают СМИ.

Соответствующую возможность обсудили на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Мера обсуждается в качестве способа стимуляции инвестиций граждан на рынке капитала для обеспечения долгосрочным финансированием проектов.

Предполагается, что материнский капитал нельзя будет вложить в облигации и продать бумаги, выведя средства. Семья сможет получать на руки только процентный доход от облигации или вклада, сообщает со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ РБК.

На совещании Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и ЦБ РФ было поручено дополнительно проработать инициативу или исключить меру из проекта дорожной карты, отмечает издание. В Минэкономразвития агентству подтвердили разработку предложений по сбережению средств маткапитала, отметив, что вопрос касается доходов семей с детьми и требует бережного отношения.

«<…> рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — отметил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

Ранее сообщалось, что россиянки, которые направили средства маткапитала на накопительную часть пенсию, могут при необходимости отозвать решение и распорядиться ими по другим направлениям. Это станет возможным при соблюдении двух условий: материнская пенсия еще не назначена, а средства материнского (семейного) капитала (МСК) будут направлены на другие цели, определенные законом (улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество).