Академики РАН заявили о необходимости поднять пенсии до 22 тыс. рублей

Москва, 9 февраля. Экономисты Российской академии наук выразили мнение, что средняя пенсия в стране должна быть не ниже 22 тыс. рублей. По мнению ученых, только такая сумма поможет россиянам преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Как сообщает «МК-Новосибирск», три российских статусных экономиста — академики РАН А.Аганбегян, Б.Порфирьев и член-корреспондент А.Широв — представили доклад о путях преодоления «текущего» кризиса, то есть связанного, в первую очередь, в пандемией COVID-19, но так или иначе продолжающегося с 2014 года.

Академики РАН предлагают провести в России несколько экономических реформ, которые позволят преодолеть последствий локдауна, вызванного пандемией. По их мнению, кабмину необходимо задействовать деньги из Фонда национального благосостояния, а также золотовалютный резерв на повышение уровня жизни населения.

Для преодоления кризиса, ученые считают необходимым повысить минимальный размер пенсий до 22 тыс. рублей. Кроме того, безработные для достойной жизни должны получать пособие в 20-25 тыс. рублей, а МРОТ в России нужно установить на уровне 20 тыс. рублей.

Свои предложения академики представили в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России».

Ранее Александр Сафронов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, назвал несколько возможных вариантов возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Первый из них предполагает, что отмены индексации не будет в ближайшее время, поскольку в бюджете на текущий год подобные расходы не заложены. Таким образом, даже если мораторий снимут, пенсии проиндексируют не раньше 2022 года.

Один из вариантов является компромиссным: выплаты проиндексируют только с 2021 года, а недоплаченные за предыдущие годы суммы будут выплачивать после того, как пенсионер закончит работать, как это делается сейчас.