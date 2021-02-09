Экс-депутат Рады отреагировал на фото VIP-камеры в Лукьяновском СИЗО

Киев, 9 февраля. Фото самой дорогой камеры Лукьяновского СИЗО демонстрирует ухудшение ситуации с заключенными на Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В Сети появились фото камеры в СИЗО с VIP-условиями стоимостью в 2 тыс. гривен в сутки. Учитывая ситуацию на Украине, это «чистая шизофрения», заявил Журавко в разговоре с МГ «Патриот».

«Очередная дурь больного человека, который разрушает систему, всю буквально, что приведет к ухудшению ситуации с заключенными. У меня такое ощущение, будто в правительстве сидит вредитель, и он не занимается улучшением того, что было в плохом состоянии, а в прямом и переносном смысле все самое хорошее он добивает и уничтожает», — заявил экс-депутат Рады.

Журавко убежден в необходимости проведения реформы, в рамках которой должны быть проданы ИВС и коммерческие места лишения свободы. Он также отметил, что Киеву лучше бы стоило отремонтировать тюрьмы, например, в Одессе, Запорожье и других местах, что было бы более выгодным.

«Я знаю пункты, где есть и по сто, и по 120 человек в одной камере. Нормальных условий очень мало. Кормят очень плохо, насколько я знаю, просроченные продукты отправляют в ИВС и тюрьмы», — заявил Журавко.

Экс-депутат Рады считает, что на Украине происходит «полный бардак», который непременно принесет плачевные последствия. По его мнению, Европейский суд по правам человека может реагировать только на Россию.

В просторном помещении VIP-камеры Лукьяновского СИЗО со свежим ремонтом есть отдельный душ, кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор. Заключенный может заказать еду из разнообразного меню