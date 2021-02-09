Депутата-единоросса «заживо похоронили» в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Портрет экс-главы МО «Волковское» в Петербурге Рамиля Яхина с гвоздиками и траурной лентой разместили в здании муниципалитета, несмотря на то, что бывший чиновник жив и здоров.

Инцидент экс-чиновник и действующий муниципальный депутат связывает с отказом платить ему положенную за стаж службы надбавку к пенсии. Яхин отметил, что не может получить деньги три месяца.

Доплаты к пенсии за муниципальную службу и доплаты сотрудникам местной администрации прекратили выплачивать с ноября, отметил депутат. После вмешательства прокуратуры деньги перечислили всем, кроме Яхина.

В прокуратуре и.о. главы местной администрации Александр Тадтаев сообщил, что экс-чиновник умер, посетовал Яхин.

«Прокуратуре сказали, что будут запрашивать в районный ЗАГС о моей смерти, хотя у них есть мой телефон. Представитель прокуратуры в тот же день позвонил мне, узнал, что я жив, спросил, писал ли я заявление в местную администрацию», — цитирует депутат портал «Невский новости».

Представители муниципалитета утверждают, что известие о смерти Яхина получили в ноябре 2020 года.

Ранее инспектор отдела специальных процедур Балтийской таможни Петербурга стал фигурантом уголовного дела за прослушку своих коллег. По версии следствия, в ноябре 2019 года таможенник изготовил видеокамеры с микрофонами, подключил их к компьютеру и спрятал под потолочную панель и в аудиоколонку в кабинете других сотрудников.