Названы три возможных сценария индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, 9 февраля. Отмена моратория на индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам может быть представлена тремя вариантами, считает Александр Сафронов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ.

Решение о прекращении индексации пенсии работающим россиянам было принято в январе 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Неоднократно в Госдуму вносились различные предложения по возобновлению перерасчета. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации этих видов пенсий. Известно, что доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не сообщалось.

В беседе с порталом «Бизнес.ру» Сафронов предположил, что возможны три варианта возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Первый из них — отмены индексации не будет в ближайшее время, поскольку в бюджете на текущий год подобные расходы не заложены. Таким образом, даже если мораторий снимут, пенсии проиндексируют не раньше 2022 года.

«Второй вариант: возвращение индексации в полном объеме с пересчетом за период с 2016 года. Это самый дорогостоящий, поэтому наименее реальный вариант», — приводит издание слова эксперта.

Третий вариант Сафронов назвал компромиссным. Пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы только с 2021 года, а недоплаченные за предыдущие годы суммы будут выплачивать после того, как пенсионер закончит работать, как это делается сейчас.

Ранее председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов выразил опасения, что в представленном главе государства докладе речь может идти о некоторых вариантах «недоиндексации»: когда выплаты будут зависеть от набора условий, к примеру, уровня доходов или сферы деятельности. Парламентарий подчеркнул, что индексация пенсий должна затрагивать все без исключения категории россиян, поскольку градация граждан РФ не прописана в Конституции страны.