Вирусолог назвал единственную причину начала третьей волны пандемии в РФ

Москва, 9 февраля. Спровоцировать начало третьей волны пандемии коронавируса в России могут только два нарушения. Подробнее об этом рассказал вирусолог из центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

Речь идет о нарушении мер предосторожности, к которым относятся масочный режим и социальная дистанция. Несоблюдение этих правил приведет к увеличению заражаемости коронавирусом, пояснил специалист в эфире «Россия-24».

В России сейчас выявлено более 3,9 млн случаев COVID-19. Из них более 3,4 млн человек выздоровели, более 77 тыс. скончались. Всего за время пандемии в стране сделано более 104,7 млн тестов на коронавирус.

Соблюдение санитарных требований поможет избежать и распространения британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса, если они попадут в Россию, считает профессор Вадим Покровский. Тогда третья волна из-за мутаций вируса не начнется.