На какие выплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры в 2021 году

Страховые пенсии работающих пенсионеров в России не индексируются с 2016 года, однако они имеют право на получение определенных выплат. Чего ожидать пожилым россиянам, продолжающим трудиться, — в специальном материале ФАН.

Россияне имеют право получать пенсию и зарплату одновременно. Если наступил пенсионный возраст и появилось право на пенсию, можно обратиться за ее назначением. Однако для этого должны быть соблюдены несколько условий:

— возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

— минимальный страховой стаж. Сейчас он разный в зависимости от года выхода на пенсию. С 2025 года — 15 лет;

— есть минимум пенсионных коэффициентов. В 2019 году нужно иметь коэффициент 16,2, с каждым годом эта величина растет.

Как только все совпало, можно работать и обратиться за пенсией. После увольнения пенсию проиндексируют с учетом всех повышений, которые были за время работы.

Перерасчет и увеличение баллов

Пенсионерам, которые в прошлом году работали, в августе текущего года увеличат страховые пенсии, исходя из пенсионных баллов за периоды работы в 2020 году после назначения пенсии либо после предыдущего беззаявительного перерасчета размера пенсии. Пересчет пенсии может прибавить лишь три балла в течение года.

В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимум пенсионеру смогут прибавить к пенсии 296,58 рубля. Чтобы получить прибавку, никаких заявлений писать не придется, увеличение пенсии произойдет в автоматическом режиме.

Индексация пенсий

Заморозка индексации пенсий относится только к тем получателям страховой пенсии, кто продолжает трудиться. Если же пенсионеры получают пенсии за выслугу лет или по инвалидности, они не потеряют индексацию, работая.

Дополнительные выплаты

Продолжающие работать получатели социальных пенсий имеют право на выплаты за содержание иждивенцев, работу на Крайнем Севере, доплаты за инвалидность.

При наступлении подобных обстоятельств пенсионер, продолжающий трудовую деятельность, может получать дополнительные выплаты.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют мужчины после 60 лет и женщины после 55 лет, если они проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 25 и 20 лет соответственно.

Индексация зарплаты

Устроенные по трудовому договору пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную индексацию заработной платы. Работодатель обязан проиндексировать зарплату или он получит штраф. Однако в особом порядке индексируется зарплата у работников государственных органов.

Увольнение и дополнительные выплаты

Если пенсионера, получающего страховую пенсию, уволят, он получит доплату с первого числа следующего месяца после увольнения. Также пенсионер вправе рассчитывать на выплаты от работодателя, компенсирующие отпуск, который не был использован, и пособие за увольнение из-за ликвидации организации.

Ранее ПФР привел пример, объясняющий, как после увольнения будет реализована выплата полного размера пенсии. Если пенсионер уволился с работы в марте, в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне примет решение о возобновлении индексации и в только в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.