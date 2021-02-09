Пушков объяснил смехотворность рассуждений Зеленского о «Спутнике V»

Москва, 9 февраля. Украина может оказаться в неловком положении перед Евросоюзом из-за заявлений президента Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Глава государства «страдает» политической близорукостью: он не способен думать наперед. Европейский регулятор в скором времени может одобрить использование отечественного препарата. На такой случай политик не подготовил план действий, уверен член Совфеда РФ Алексей Пушков.

По словам сенатора, у Зеленского останется два варианта: либо срочно признавать вакцину, либо вторить несуразным заявлениям главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Последний назвал обсуждения покупки «Спутника V», даже в случае призания его эффективности украинскими учеными, признаком «гибридной дискуссии».

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский объяснил отказ от российской разработки отсутствием гарантий ее продуктивности, добавив, что украинцы не кролики, а Москве следует обеспечить вакцинацию всего населения России. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на животных экспериментируют меньше.